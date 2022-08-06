"Я так розумію, що на початку наступного тижня вже має бути календар УПЛ. Ще є дуже багато моментів. Має відбутися зустріч представників УПЛ з представниками УАФ. Тут є питання по тому, хто буде платити за арбітраж, за VAR. УАФ, УПЛ чи клуби? Через це питань зараз більше, ніж відповідей.

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Міністерство надзвичайних ситуацій попросило не анонсувати про початок матчів та де вони будуть відбуватися. У зв’язку із загрозою теракту в воєнний час. Зараз вимагаємо: "Ми хочемо календар УПЛ". Та може ми його й не дізнаємося. Будемо дізнаватися в останній момент", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, старт нового сезону УПЛ заплановано на 23 серпня.

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