Київський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про початок продажу абонементів на сезон 2021/22.

Шахтар – Динамо: стартував продаж квитків на матч за Суперкубок

Цінові категорії:

Стандарт – 300/500 грн (півсезону/сезон);

Стандарт+ – 600/1000 грн;

Комфорт – 850/1400 грн;

Комфорт+ – 1150/1900 грн;

А-Банк Клуб – 4100/7600 грн;

VIP – 4900/8300 грн.

Онлайн-продаж абонементів стартує вже сьогодні на сайті Еsport.in.ua. Продаж у касах НСК Олімпійський розпочнеться 5 липня. Динамо відкриє сезон 24 липня матчем за Суперкубок України проти Шахтаря. Перший поєдинок киян в рамках УПЛ відбудеться 31 липня – команда Луческу прийматиме Верес.

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