Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес розповів, що треба зробити Роналду і Ко, щоб потрапити у фінал Євро-2024.

"Ми повинні мріяти про більше. Потрібно вірити. Я взяв із собою сім сорочок (фіналісти Євро-2024 зіграють на турнірі по 7 матчів), а не три.

"Роналду не можна давати ні сантиметра": лідер збірної Чехії закликає партнерів уважніше грати з Кріштіану

Ми повинні якнайкраще використовувати наш талант, але нам потрібно показати, на що ми здатні поза грою, бути сильними духом і долати перешкоди.

Думаю, команда готова, але ще не досягла свого піка. Ми зможемо зробити це тільки після перших трьох матчів", – цитує Мартінеса The Athletic.

Нагадаємо, що Португалія стартує на Євро-2024 з матчу проти Чехії. Зустріч відбудеться 18 червня о 22:00 за київським часом.

Португалія – Чехія: анонс матчу Євро-2024