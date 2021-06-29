На перше офіційне протистояння сезону між Мірчею Луческу та Робето Де Дзербі вже можна придбати перепустку.

У вівторок, 29 червня, розпочався продаж квитків на матч за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо, повідомляє офіційний сайт киян.

Шахтар вже думає про битву з Динамо – новий тренер розкрив секрети підготовки

Перепустки можна придбати онлайн на сайті Esport.in.ua. Наразі доступні тікети за ціною від 320 до 2000 грн.

Нагадаємо, протистояння між київським та донецьким грандами відбудеться у столиці України. Номінальним господарем матчу буде Шахтар. Команда Мірчі Луческу братиме участь у зустрічі як чемпіони УПЛ і володар Кубка, а підопічні Роберто Де Дзербі – у статусі срібних призерів еліти. Вболівальники "гірників" будуть розміщуватися на південних трибунах, а вболівальники "біло-синіх" на північній стороні трибун ("бессарабські" ворота).

До слова, поєдинок за Суперкубок запланований на 24 липня, початок зустрічі о 21:00.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21