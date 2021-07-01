Киевский клуб на своем официальном сайте объявил о начале продажи абонементов на сезон 2021/22.

Шахтер – Динамо: стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок

Ценовые категории:

Стандарт – 300/500 грн (полсезона/сезон);

Стандарт+ – 600/1000 грн;

Комфорт – 850/1400 грн;

Комфорт+ – 1150/1900 грн;

А-Банк Клуб – 4100/7600 грн;

VIP – 4900/8300 грн.

Онлайн-продажа абонементов стартует уже сегодня на сайте Еsport.in.ua. Продажа в кассах НСК Олимпийский начнется 5 июля. Динамо откроет сезон 24 июля матчем за Суперкубок Украины против Шахтера. Первый поединок киевлян в рамках УПЛ состоится 31 июля – команда Луческу будет принимать Верес.

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