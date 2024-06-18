Оточення Луніна не виключає можливий відхід з Реала цього літа – це може бути повноцінний трансфер, або продовження кар'єри та оренда, повідомляє MadridZone.

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Українець дуже цікавить лондонський Арсенал. У минулому сезоні першим номером був Давід Райя, який виступав на правах оренди, тому "каноніри" активно шукають голкіпера, інформує sport.fr. В Луніна ж охололи стосунки з Карло Анчелотті, який розраховує на Тібо Куртуа в статусі першого номера.

Нагадаємо, Андрій Лунін перебрався в Реал шість років тому, але по-справжньому проявити себе зміг лише у минулому сезоні, коли травму отримав Тібо Куртуа. Загалом український голкіпер зіграв за Мадрид 48 матчів у всіх турнірах, виграв 9 трофеїв, серед яких дві перемоги в Лізі чемпіонів.

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