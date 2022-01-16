Динамо розкрило деталі переходу Русина в Чорноморець
15:45 - Читать на русском
Стали відомі умови, на яких нападник киян виступатиме в одеському клубі.
Форвард Динамо Назарій Русин перейшов у Чорноморець на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Русин офіційно став гравцем Чорноморця
Термін угоди з "моряками" розрахований на один рік – до завершення 2022-го.
Нагадаємо, 23-річний футболіст перейшов у Динамо влітку 2015 року зі Львова. За цей час зіграв за головну команду 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 9 голів. З сезону-2020/21 виступав в оренді у польській Легії (1 поєдинок) та СК Дніпро-1 (10 матчів, 2 голи). Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.
"Петраков міг напхати при всіх": чемпіон світу – про віру в тренера збірної, втрату пам'яті й тріумф 8:1 над Шахтарем
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter