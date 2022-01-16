Форвард Динамо Назарій Русин перейшов у Чорноморець на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Русин офіційно став гравцем Чорноморця

Термін угоди з "моряками" розрахований на один рік – до завершення 2022-го.

Нагадаємо, 23-річний футболіст перейшов у Динамо влітку 2015 року зі Львова. За цей час зіграв за головну команду 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 9 голів. З сезону-2020/21 виступав в оренді у польській Легії (1 поєдинок) та СК Дніпро-1 (10 матчів, 2 голи). Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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