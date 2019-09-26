Олександрія оплатить дорогу вболівальникам на матч проти Гента у Львові

Олександрія організує автобус до Львова для власників абонементів на матч 2-го туру Ліги Європи проти Гента.

Олександрія організує безкоштовний автобус до Львова на матч проти бельгійського Гента, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Автобус розрахований на 55 осіб, місця в ньому в пріоритеті будуть видаватися власникам абонементів. Також клуб оплатить квитки на поїзд фанатам, яким не знайдеться місця в автобусі, за умови наявності квитка на потяг та на матч.

Нагадаємо, Олександрія вже влаштовувала подібний виїзд на матч проти Вольфсбурга (1:3) до Німеччини. Матч Олександрія – Гент відбудеться 3-го жовтня, початок о 19:55.

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