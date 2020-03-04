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Динамо розірвало угоду з юним вихованцем, – ЗМІ

18:43 1261 Читать на русском
Динамо розірвало угоду з юним вихованцем, – ЗМІ
Володимир Маханьков / фото ФК Динамо

Юний голкіпер Володимир Маханьков більше не є гравцем київського Динамо.

Володимир Маханьков розірвав угоду з київським Динамо, інформує телеграм-канал Динамо Київ Inside.

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Зазначається, що співпрацю припинили за взаємною згодою. 22-річний голкіпер перебуває у статусі вільного агента.

До слова, Маханьков виступав за молодіжні команди Динамо з 2015 року.

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