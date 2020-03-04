Динамо разорвало контракт с юным воспитанником, – СМИ

Украина — 18:50 1602
-
Шахтер – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ
-
Ливерпуль переживает серьезный кризис – команда рискует вылететь из ЛЧ, а легенда ставит вопрос об отставке КлоппаАнглия — 16:41 491
-
Реал летом может уволить Зидана – "сливочные" уже контактировали с представителями нового тренераИспания — 15:08 377
-
Футбольний суддя у 76. Грав зі Старухіним та Габовдою, ледь не загинув у ДТП, мав особливий фінтИнтервью — 14:00 293
-
Тер Штеген размышляет над уходом из БарселоныИспания — 13:17 430