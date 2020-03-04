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Динамо разорвало контракт с юным воспитанником, – СМИ

18:45 229 Читати українською
Динамо разорвало контракт с юным воспитанником, – СМИ
Владимир Маханьков / фото ФК Динамо

Юный голкипер Владимир Маханьков больше не является игроком киевского Динамо.

Владимир Маханьков разорвал соглашение с киевским Динамо, информирует телеграм-канал Динамо Київ Inside.

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Отмечается, что сотрудничество прекратили по взаимному согласию. 22-летний голкипер находится в статусе свободного агента.

К слову, Маханьков выступал за молодежные команды Динамо с 2015 года.

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