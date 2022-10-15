Динамо розірвало контракт з чемпіоном світу
Вже колишній голкіпер "біло-синіх" Владислав Кучерук перебуває у пошуку нової команди.
"Я підписав документи про розірвання контракту. Мені мали дати вільного агента. На даний момент мій агент шукає мені новий клуб.
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Воротарям важко знайти команду, бо здебільшого у всіх є свої голкіпери. Нині такий час, що треба пережити його. Із психологією важко, але треба триматися, не падати духом", – сказав Кучерук у коментарі FanDay.
Нагадаємо, Кучерук – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав у 2019 році, однак за головну команду "біло-синіх" не провів жодного матчу. Виступав в оренді за Колос та Чорноморець. У 2019-му Владислав став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України під керівництвом Олександра Петракова. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.
Раніше ЗМІ писали, що Кучерук перебуває у розташуванні Зорі і близький до підписання контракту з луганцями, однак коментувати цей факт 23-річний воротар відмовився.
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