Екс-голкіпер Динамо Владислав Кучерук може продовжити кар'єру у Зорі, повідомляє Zaryalg.com.

Зоря стала наймолодшою командою УПЛ, Шахтар – у топ-3, Динамо далеко позаду

23-річний воротар нині перебуває на перегляді у луганській команді, а напередодні відіграв один тайм у спарингу проти Колоса.

Нагадаємо, Кучерук – вихованець Динамо, однак не зіграв за головну команду жодного матчу. Сезон 2020/21 провів у оренді в Колосі. Влітку 2021-го покинув "біло-синіх" і працевлаштувався у Чорноморці. Взимку 2022-го попрощався з одеситами і дотепер залишався без клубу.

До слова, у 2019 році Кучерук став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України, керував якою тоді Олександр Петраков. На турнірі він зіграв один поєдинок проти Колумбії у чвертьфіналі (1:0). Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

Клуби УПЛ заробили на трансферах під 50 млн євро – Динамо витратило більше, ніж отримало, Шахтар очолив обидва списки