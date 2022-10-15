"Я подписал документы о расторжении контракта. Мне должны были дать свободного агента. На данный момент мой агент ищет новый клуб.

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Вратарям трудно найти команду, потому что в большинстве своем у всех есть свои голкиперы. Сейчас такое время, что нужно пережить его. С психологией тяжело, но нужно держаться, не падать духом", – сказал Кучерук в комментарии FanDay.

Напомним, Кучерук – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в 2019 году, однако за главную команду "бело-синих" не провел ни одного матча. Выступал в аренде за Колос и Черноморец. В 2019-м Владислав стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины под руководством Александра Петракова. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Ранее СМИ писали, что Кучерук находится в расположении Зари и близок к подписанию контракта с луганцами, однако комментировать этот факт 23-летний вратарь отказался.

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