Динамо рассматривает кандидатуру хорватского тренера

Ненад Бьелица попал в список кандидатов на пост главного тренера Динамо, сообщает Champion.

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Последним местом работы хорватского специалиста было загребское Динамо, которое он покинул в апреле. По информации источника, несмотря на интерес к Бьелице, основным приоритетом для киевского клуба является наставник Зари Виктор Скрипник.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Динамо Загреб под руководством Бьелицы встречалось с Шахтером на групповом этапе Лиги чемпионов, но в двух поединках соперники не выявили сильнейшего (3:3, 2:2).

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