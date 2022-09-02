Юнацька команда Динамо знищила однолітків із Зорі у матчі 3-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд поєдинку з 6 голами у ворота В'ячеслава Суркіса на Футбол 24.

Чемпіонат України U-19, 3-й тур

Зоря – Динамо – 1:6

Голи: Лобко, 70 – Маткевич, 18, Яцик, 26, 68, 72, Горбач, 63, 78

На поєдинок юнацьких команд Зорі та Динамо завітав Мірча Луческу, який побачив надупевнену перемогу киян. Маткевич на 18 хвилині отримав пас і в дотик елегантно пробив повз Суркіса, який перебрався до луганського клубу. Яцик до перерви ще раз відправив м'яч у ворота луганців, точно пробивши з меж штрафного.

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По перерві "біло-сині" знищили суперника. Горбач та Яцик на 63 та 68 хвилинах зробили рахунок 0:4, а після голу Лобка вони ж і добили суперника, встановивши остаточний рахунок 1:6. В активі Яцика в підсумку хет-трик.

Таким чином, кияни набрали 9 очок після 3 зіграних турів, а Зоря має 3 пункти в активі після трьох матчів.

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