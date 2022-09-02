Юношеская команда Динамо уничтожила сверстников из Зари в матче 3-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор поединка с 6-ю голами в ворота Вячеслава Суркиса на Футбол 24.

Чемпионат Украины U-19, 3-й тур

Заря – Динамо – 1:6

Голы: Лобко, 70 – Маткевич, 18, Яцик, 26, 68, 72, Горбач, 63, 78

На поединок юношеских команд Зари и Динамо посетил Мирча Луческу, который увидел сверхуверенную победу киевлян. Маткевич на 18 минуте получил пас и в ощупь элегантно пробил мимо перебравшегося в луганский клуб Суркиса. Яцик до перерыва еще раз отправил мяч в ворота луганцев, точно пробив из пределов штрафной.

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После перерыва "бело-синие" уничтожили соперника. Горбач и Яцик на 63 и 68 минутах сделали счет 0:4, а после гола Лобка они и добили соперника, установив окончательный счет 1:6. В активе Яцика в итоге хет-трик.

Таким образом, киевляне набрали 9 очков после 3 сыгранных туров, а Заря имеет 3 пункта в активе после трех матчей.

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