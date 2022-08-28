Юнацька команда Динамо продовжила переможну серію в чемпіонаті. Звіт про матч та відео голів – у цій новині на Футбол 24.

Чемпіонат України U-19 2022/23, 2-й тур

Динамо – СК Дніпро-1 – 2:0

Голи: Кремчанін, 74, Гусєв, 90

Команди обмінялись моментами Лебедєва та Кречаніна на старті матчу, після чого динамівці володіли ініціативою, яку втілити в голи заважала марнотратність. Так, Кремчанін з гострого кута пробив повз дальню стійку, а під кінець тайму він же змарнував вихід віч-на-віч.

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По перерві голкіпер дніпрян врятував після удару Горбача в дотик. Динамо все ж забило на 74 хвилині: Кремчанін метрів з 30 навісив до штрафного, ніхто не торкнувся м'яча, який і опинився у воротах. Під завісу зустрічі син Олега Гусєва, Олексій, поставив крапку в матчі, замкнувши навіс Кремчаніна.

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