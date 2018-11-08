Динамо – Ренн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Динамо Київ приймає Ренн у 4-му турі ЛЄ 2018/19. У цій новині стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію матчу.

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ренн на "Футбол 24", стартує о 19:55 за київським часом. Кияни у Франції здобули свою першу перемогу в нинішньому сезоні Ліги Європи. Відтак Ренну потрібно сьогодні як мінімум не програти. Команда Хацкевича посідає 2-е місце, але може наздогнати Астану, якщо переможе.

Динамо – Ренн: прогноз на матч Ліги Європи

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че, Буяльський – Сідклей, Шапаренко, Циганков (к) – Вербіч

Запасні: Бущан, Сидорчук, Андрієвський, Морозюк, Шабанов, Супряга, Дуелунд

Ренн: Коубек – Траоре, Да Сілва, Ньямсі, Бенсебаїні – Зеффан, Поа, Сілікі, Буріго – Сарр, Бен Арфа (к)

Запасні: Гертмона, Сібачо, Ньянг, Андре, Дель Кастільйо, Нуну, Желен

Динамо – Ренн: анонс матчу Ліги Європи