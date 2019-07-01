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Динамо провело перше тренування на австрійських зборах

08:24 541 Читать на русском
Динамо провело перше тренування на австрійських зборах
Тренування Динамо / Фото офіційного сайту клубу

Кияни розпочали свою підготовку до наступного сезону вже через кілька годин після прибуття в Австрію.

Динамо приземлилося в Австрії 30 червня о 13:55 за місцевим часом, а ввечері Олександр Хацкевич провів перше тренування, інформує офіційний сайт клубу.

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Гравці приділили найбільше часу роботі з м'ячем. Зайвим навантаженням для футболістів стала спека в Інсбруку – за даними місцевих синоптиків температура сягала +32 градусів Цельсію. Також перед початком вправ відбулося загальнокомандне вітання новачка Динамо – Олександра Караваєва.

Караваєв після переходу в Динамо зізнався, що його найбільше вразило у київському клубі

План тренерського штабу передбачає по два тренування упродовж кожного з наступних днів початкового циклу підготовки до сезону 2019/2020.

blog_ava
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