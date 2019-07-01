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Динамо провело первую тренировку на австрийских сборах

08:24 30 Читати українською
Динамо провело первую тренировку на австрийских сборах
Тренировка Динамо / Фото официального сайта клуба

Киевляне начали свою подготовку к следующему сезону уже через несколько часов после прибытия в Австрию.

Динамо приземлилось в Австрии 30 июня в 13:55 по местному времени, а вечером Александр Хацкевич провел первую тренировку, сообщает официальный сайт клуба.

Шахтер вернулся в Украину после успешного первого этапа тренировочных сборов

Игроки уделили больше времени работе с мячом. Лишней нагрузкой для футболистов стала жара в Инсбруке – по данным местных синоптиков температура достигала +32 градусов Цельсия. Также перед началом упражнений произошло общекомандное приветствие новичка Динамо – Александра Караваева.

Караваев после перехода в Динамо признался, что его больше всего поразило в киевском клубе

План тренерского штаба предусматривает по две тренировки в течение каждого из последующих дней начального цикла подготовки к сезону 2019/2020.

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