Динамо провело первую тренировку на австрийских сборах

Киевляне начали свою подготовку к следующему сезону уже через несколько часов после прибытия в Австрию.

Динамо приземлилось в Австрии 30 июня в 13:55 по местному времени, а вечером Александр Хацкевич провел первую тренировку, сообщает официальный сайт клуба.

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Игроки уделили больше времени работе с мячом. Лишней нагрузкой для футболистов стала жара в Инсбруке – по данным местных синоптиков температура достигала +32 градусов Цельсия. Также перед началом упражнений произошло общекомандное приветствие новичка Динамо – Александра Караваева.

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План тренерского штаба предусматривает по две тренировки в течение каждого из последующих дней начального цикла подготовки к сезону 2019/2020.