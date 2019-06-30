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Шахтар повернувся до України після успішного першого етапу тренувальних зборів

22:50 111 Читать на русском
Шахтар повернувся до України після успішного першого етапу тренувальних зборів
Шахтар на зборах / Фото офіційного сайту клубу

"Гірники" прилетіли з Німеччини, де встигли провести кілька товариських матчів.

Офіційний твіттер команди опублікував світлину гравців з літака, на якому вони поверталися додому.

Динамо прибуло на перший тренувальний збір до Австрії

Шахтар закінчив перший етап підготовки мінімальною перемогою над софійським ЦСКА. Через кілька годин після матчу гравці і тренерський штаб відправилися до України, де проведуть два дні заслужених вихідних.

Шахтар завдяки голу Сікана мінімально здолав ЦСКА в спарингу

3-о липня підопічні Луїша Каштру вилетять на другий тренувальний збір до австрійського Фельдена.

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