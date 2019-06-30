Шахтар повернувся до України після успішного першого етапу тренувальних зборів

"Гірники" прилетіли з Німеччини, де встигли провести кілька товариських матчів.
Офіційний твіттер команди опублікував світлину гравців з літака, на якому вони поверталися додому.
Динамо прибуло на перший тренувальний збір до Австрії
Шахтар закінчив перший етап підготовки мінімальною перемогою над софійським ЦСКА. Через кілька годин після матчу гравці і тренерський штаб відправилися до України, де проведуть два дні заслужених вихідних.
Шахтар завдяки голу Сікана мінімально здолав ЦСКА в спарингу
3-о липня підопічні Луїша Каштру вилетять на другий тренувальний збір до австрійського Фельдена.