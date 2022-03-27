Гравці Динамо провели невелику екскурсію містом Галич, аби зустрітись з місцевими жителями, а кульмінацією став товариський поєдинок з дітьми на центральному стадіоні міста, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Делегація "біло-синіх" придбала подарунки та солодощі юним суперникам (яких зібралось більше 40). "Ми грали проти найкращих команд світу, але цей матч запам’ятається найбільше!" – зазначив один із футболістів киян.

Зі своєю місією – подарувати позитивні емоції – гравці Динамо впорались на відмінно. Зокрема, одному з дітлахів, 6-річному Сашку, вдалось те, що не змогла здійснити збірна Іспанії: "Тату, іспанці не змогли забити Жорі Бущану, а в мене це вийшло!"

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