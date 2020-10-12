Поєдинок 8-го туру чемпіонату України СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться у Києві на НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Така зміна місця проведення матчу була ініційована "біло-синіми" та погоджена з дніпровським клубом. Натомість зустріч 28-го туру між киянами та СК Дніпро-1 відбудеться на Дніпро-Арені.

Після 5-ти турів УПЛ Динамо лідирує у турнірній таблиці, СК Дніпро-1 розташувався на 12-му місці.

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