Динамо просило УПЛ провести матч проти СК Дніпро-1 у Києві – дирекція турніру відповіла згодою
21:55 - Читать на русском
СК Дніпро-1 номінально прийматиме Динамо на НСК Олімпійський.
Поєдинок 8-го туру чемпіонату України СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться у Києві на НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
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Така зміна місця проведення матчу була ініційована "біло-синіми" та погоджена з дніпровським клубом. Натомість зустріч 28-го туру між киянами та СК Дніпро-1 відбудеться на Дніпро-Арені.
Після 5-ти турів УПЛ Динамо лідирує у турнірній таблиці, СК Дніпро-1 розташувався на 12-му місці.
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