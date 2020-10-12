Динамо просило УПЛ провести матч против СК Днепр-1 в Киеве – дирекция турнира ответила согласием
21:55 - Читати українською
СК Днепр-1 номинально будет принимать Динамо на НСК Олимпийский.
Поединок 8-го тура чемпионата Украины СК Днепр-1 – Динамо состоится в Киеве на НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
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Такое изменение места проведения матча было инициированно "бело-синими" и согласовано с днепровским клубом. Вместо этого встреча 28-го тура между киевлянами и СК Днепр-1 состоится на Днепр-Арене.
После 5-ти туров УПЛ Динамо лидирует в турнирной таблице, СК Днепр-1 расположился на 12-м месте.
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