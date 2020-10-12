Динамо – Ювентус: матч Ліги чемпіонів може відбутись без глядачів
Журналіст Ігор Циганик повідомив тривожні новини для фанатів київського клубу.
"Зараз влада вирішує, чи буде введений карантин. Настільки жорсткий, що не дозволить матч Динамо – Ювентус провести з глядачами.
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Цілком можливо, що поєдинок відбудеться без вболівальників. Буквально сьогодні або завтра у нас буде інформація. Хочеться, щоб були глядачі, але є велика ймовірність, що їх не буде", – заявив журналіст у своїй програмі Циганик Live.
Нагадаємо, перший матч групового етапу ЛЧ між Динамо та Ювентусом відбудеться 20 жовтня на НСК Олімпійський. УЄФА дозволив заповнювати трибуни на 30%, але це повинна також погодити місцева влада.
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