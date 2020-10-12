"Зараз влада вирішує, чи буде введений карантин. Настільки жорсткий, що не дозволить матч Динамо – Ювентус провести з глядачами.

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Цілком можливо, що поєдинок відбудеться без вболівальників. Буквально сьогодні або завтра у нас буде інформація. Хочеться, щоб були глядачі, але є велика ймовірність, що їх не буде", – заявив журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, перший матч групового етапу ЛЧ між Динамо та Ювентусом відбудеться 20 жовтня на НСК Олімпійський. УЄФА дозволив заповнювати трибуни на 30%, але це повинна також погодити місцева влада.

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