Київський клуб спробував переманити Даніеля Парасківа, форварда Германштадта. Той поки відмовився через війну.

Попередньо Даніель відмовив команді Мірчі Луческу, але перемовини продовжуються. Динамо пропонувало румунському клубу 1,2 млн євро і бонуси, сума яких становила б 300 тисяч євро, стверджує Digi Sport.

Динамо ще має шанси підписати забивного форварда – президент румунського клубу озвучив умови

Джерело наголошує, що Германштадту було б досить легко отримати бонуси, адже Парасків мав би усі шанси виконати прописані умови. Йдеться про кількість зіграних матчів, забитих м'ячів та інші досягнення.

Цього сезону 23-річний нападник відзначився 10 голами у чемпіонаті Румунії та ділить третє місце у списку найкращих бомбардирів. У листопаді він з голом дебютував за збірну.

Топ-10 найдорожчих трансферів гравців збірної України – 2023 рік уже подарував подвійне оновлення рейтингу