"Ця пропозиція з Києва реальна. Є інші варіанти. Сьогодні я отримав ще одну пропозицію щодо нього. Це письмова пропозиція, вони схожі. Головне, щоб гравець був задоволений. Поговоримо, може, він нікуди не хоче йти. Ми мали розмову минулої ночі, але йому ще треба поговорити з сім'єю, вирішити, що для нього краще.

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Це його сумніви щодо війни в Україні, тому ми не хочемо тиснути. Я б хотів, щоб він залишився до літа, але важлива пропозиція клубу, важливо й те, чого хоче гравець. Треба отримати інформацію про гравців, а Мірча Луческу також отримує інформацію про те, що гравці хочуть.

У мене була дискусія з інвесторами. Нам не потрібно продавати футболістів. У фінансовому плані в нас є стабільність, ми не потребуємо відчайдушного продажу, але, як і будь-який гравець на ринку, ми продаємо, якщо для нас і для футболіста надійде хороша пропозиція, ми його відпустимо", – цитує президента Gazeta Sporturilor.

Кияни пропонували за 23-річного Парасківа близько мільйона євро. Цього сезону він забив 10 м'ячів у чемпіонаті Румунії та ділить третє місце у списку найкращих бомбардирів ліги. У листопаді з голом дебютував за збірну.

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