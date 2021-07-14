Кияни вирішили не лише словом, а й ділом підтримати одного зі своїх найвідданіших вболівальників – Сергія Заборовського, більш відомого як Парамон.

Місяць тому він опинився у лікарні через падіння головою на асфальт біля свого будинку. Після доби в комі Парамон прийшов до тями, однак втратив зір і координацію рухів.

Парамон втратив зір – легендарний фан Динамо потрапив у скрутне становище

Наразі на легендарного вболівальника "біло-синіх" очікує операція із відновлення зору. Вже після вирішення цією проблеми медики зможуть зайнятися відновленням рухливості. Динамо вирішило допомогти Сергію та взяло на себе витрати на проведення необхідної операції та подальший процес відновлення, інформує сайт киян.

Нагадаємо, що Парамон стояв біля витоків фанатського руху "біло-синіх" наприкінці 70-х. У 1996 році, коли до Динамо повернувся Валерій Лобановський, він став суперфаном киян, постійно перебував із командою під час домашніх і виїзних матчів.

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