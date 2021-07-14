Киевляне решили не только словом, но и делом поддержать одного из своих самых преданных болельщиков – Сергея Заборовского, более известного как Парамон.

Месяц назад он оказался в больнице из-за падения головой на асфальт возле своего дома. После суток в коме Парамон пришел в себя, однако потерял зрение и координацию движений.

Парамон потерял зрение – легендарный фан Динамо попал в затруднительное положение

Сейчас на легендарного болельщика "бело-синих" ожидает операция по восстановлению зрения. Уже после решения этой проблемы медики смогут заняться восстановлением подвижности. Динамо решило помочь Сергею и взяло на себя расходы на проведение необходимой операции и дальнейший процесс восстановления, информирует сайт киевлян.

Напомним, что Парамон стоял у истоков фанатского движения "бело-синих" в конце 70-х. В 1996 году, когда в Динамо вернулся Валерий Лобановский, он стал суперфаном киевлян, постоянно находился с командой во время домашних и выездных матчей.

"Відігнав Парамона від воріт": екс-голкіпер Шахтаря стікав кров'ю проти Динамо, згадує Донецьк і авіакатастрофу Ту-154