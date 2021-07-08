"Після того, як Парамон наступного вечора після матчу Україна – Нідерланди упав, впав у кому, а потім вийшов з неї – втратив зір. Зараз нічого не бачить. Лікарі поставили діагноз катаракта. Планують операцію на вівторок, 13 липня", – повідомляє журналіст Руслан Свірін у своєму Facebook.

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Допомогти фінансово Парамону можна за реквізитами карти 5168 7450 1350 4565 (Заборовський Сергій Анатолійович).

Нагадаємо, що Парамон стояв біля витоків фанатського руху "біло-синіх" наприкінці 70-х. У 1996 році, коли до Динамо повернувся Валерій Лобановський, він став суперфаном киян, постійно перебував із командою під час домашніх і виїзних матчів.

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