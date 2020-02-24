Динамо продовжило контракт з Бєсєдіним

Президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що київський клуб продовжив угоду з нападником Артемом Бєсєдіним, незважаючи на допінг-скандал, у який потрапив футболіст.

"Я впевнений, що Артем такий хлопець, який не дозволяє і ніколи не дозволяв собі щось приймати. У Динамо це вперше за стільки років такий випадок. Це форс-мажор якийсь, можливо. У Бесєдіна контракт діє ще 4 роки, він продовжив його. Сподіваюсь, він незабаром повернеться і допоможе нам", – сказав Суркіс у програмі Профутбол.

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Зазначимо, що попередня угода Бєсєдіна з Динамо була розрахована до літа 2020 року. У поточному сезоні 23-річний нападник зіграв за "біло-синіх" 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 8 голів.

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