"Динамо домовилось із Лехом, аби дочасно уже зараз забрати Костевича і хоче до кінця дня закрити по ньому питання.

Костевич ніколи б не заслужив на пропозицію від Динамо, якби не Лех, – спортивний директор польського клубу

Хоча Луческу не дуже в захваті від ситуації, коли боси клубу відмовилися брати Асамоа, який грав за Юве і Інтер, заради захисника рівня чемпіонату Польщі", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Костевич став першим новачком Динамо при Мірчі Луческу, підписавши угоду на 3 роки. Лівий захисник мав приєднатися до киян лише в січні – по завершенні контракту з польським Лехом. Цікаво, що румунський фахівець дізнався про перехід українця з преси.

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