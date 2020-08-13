Динамо підписало Костевича без відома Луческу, тренер здивований, – ЗМІ

Новоспечений тренер киян дізнався про перехід Володимира Костевича з преси.

Як відомо, Володимир Костевич став першим новачком Динамо при Мірчі Луческу, підписавши угоду на 3 роки. Щоправда, лівий захисник приєднається до киян лише в січні – по завершенні контракту з польським Лехом.

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З'ясувалося, що даний перехід був оформлений без відома румунського тренера. Луческу дізнався про підписання Костевича зі ЗМІ та був здивований таким рішенням клубного менеджменту, повідомляє Meta-ratings.

75-річний наставник сподівається, що в подальшому керівництво Динамо буде погоджувати з ним кандидатури потенційних новачків перед офіційним оформленням трансферів.

Нагадаємо, під керівництвом Луческу кияни провели вже два товариські матчі – 3:0 проти Вереса та 1:2 із Десною.

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