"Ми би просто не допустили б, щоб у такого досвідченого гравця залишалося 6 місяців до кінця контракту, ми б його обов'язково продовжили. Але це було наше спільне рішення. Ми цінуємо ігрові якості Костевича. Особливо перший рік в команді був успішним для нього.

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Але настав момент, коли Володимиру потрібні нові виклики, він програв конкуренцію Пухачу. Потрібен новий стимул і зміни. Костевич, напевно, ніколи б не заслужив пропозицію від такого клубу, як Динамо, якби не перейшов в Лех і не показав тут себе добре. Він був хорошим у більшості матчів.

Ми ж отримуємо можливість привнести в команду свіжу кров в особі Тімотеуша Пухача. Ми прийняли спільне рішення, яке піде на користь обом сторонам і не стали продовжувати контракт", – поділився Ржаса у коментарі Glos Wielkopolski.

Зазначимо, що угода 27-річного гравця оборони з познанським клубом чинна до 31 грудня 2020 року. Термін контракту Костевича з Динамо складає 3 роки.

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