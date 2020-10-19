"Зараз на киян очікує Ліга чемпіонів, група, а я повернуся вже після. Думаю, якщо було б треба підсилити атаку – то купили б футболіста, форварда.

Динамо не продало Супрягу через Бєсєдіна, Луческу любить форвардів такого типу, – Циганик

А так Вербіч може зіграти нападника, Супряга, Родрігес. У такій ситуації можна робити ротацію, щось пробувати,", – сказав Бєсєдін для Youtube-каналу Трендець.

Нагадаємо, Бєсєдін, який провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти Мальме 28 листопада 2019-го, отримав дискваліфікацію

на один рік. Вже з наступного тижня Бєсєдін зможе тренуватися з Динамо.

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