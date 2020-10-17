"Мене дійсно могли дискваліфікувати на 4 роки. Тоді, коли я тільки дізнався про це, в мене вже були квитки за кордон із сім'єю, а тут телефонують з клубу. Кажуть: "Так і так, що сталося?". Я навіть уявити не міг, адже дуже скурпульозно ставлюся до цих моментів. Почали розбиратися детальніше. Цей препарат, який знайшли, призначили лікареві після операції на хребті. Коли я попросив таблетки від голови, він їх переплутав. Все сталося дуже швидко, а за день до того його ще й пограбували у Швеції перед матчем з Мальме – вкрали пакет документів, які важко відновити. Звісно, він засмутився і переживав – ще й старша людина.

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Могли дати 4 роки, але врахували, що лікар взяв все на себе. Мені пояснювали, що це великої ролі не грає, тому довелося приїхати з ним і керівництвом Динамо у Швейцарію, там був суд. Я доводив, розповів, як все сталося, тому винесли саме такий вердикт – 1 рік дискваліфікації. Мінімально, що могло б бути. Динамо в цій ситуації вчинило солідно, по-джентльменськи. Ігор Михайлович одразу підбадьорив і сказав, що платитиме всі гроші згідно з контрактом. Навіть премії – наприклад, за вихід в Лігу чемпіонів. Думаю, подібні випадки вважаються форс-мажорною ситуацією та прописані в контракті.

Я розумію цю всю ситуацію, адже я нормальна людина. В нас як думають? Щось покурив чи понюхав, і пішов грати у футбол. Моє оточення, керівництво клубу все прекрасно розуміли. Це для мене головне. Ми часто на звязку з Ігорем Михайловичем. Кожний раз він дає мені зрозуміти, що мене чекають. Це важливо для мене. Я чудово розумію, що рік пропустив. Тут лише один вихід – повернутися сильнішим, ніж раніше.

Вважаю, що цей рік я провів інтенсивно. Я займався щодня, без відпустки та вихідних. Розумію, що нікому не цікаво, як мені було. Сім'ї, рідним, друзям цікаво було. А, наприклад, Мірчі Луческу, чи вболівальникам? Їм не цікаво, що зі мною було. Я чудово розумію, що я повинен повернутися і показувати результат. Бути на голову сильнішим, ніж раніше. Коли дивишся футбол зі сторони, теж можна багато чому навчитися. Ти все одно дивишся за своєю позицією, стежиш за форвардами високого рівня – як вони поводяться, рухаються. Після цього робиш якісь висновки. Дуже мені сподобався Ромелу Лукаку – як відкривається, працює корпусом, забиває.

Луческу в Динамо? Чесно, в мене вже такі відчуття і бажання грати, що мені давайте будь-якого тренера, я вийду. Кожен повинен займатися своєю роботою: він – тренувати, а ми – грати. Я добре ставлюся до його приходу. Видно, що команда змінюється на очах у кращий бік. Помітний малюнок гри, кожен футболіст знає, куди йому бігти і що робити. Це залежить безпосередньо від тренера. Я спілкувався з Сидорчуком, з персоналом клубу. Всі кажуть, що з ним цікаво. Якщо гравець виходить на тренування, як на каторгу, то нічого з того не буде. Я розмовляв з Луческу на базі ще раніше, десь на другий місяць після його приходу. Наче знає, хто такий Бєсєдін.

Чи задумувався я, що треба більше забивати? Звісно, я лише за. Забив 10 – мало, треба 15. Завжди можна забити більше. Чим більше, тим краще, адже голи – це нормально. Фактично, треба розцінювати, що я зробив впевнений крок вниз, щоб тепер зробити два вгору. Ситуація яка – дайте мені будь-кого, порву. От щось таке. Будь-кого, будь-яку команду. Стільки сили, енергії та впевненості, що взагалі байдуже. Я знаю, що гратиму у футбол, адже пройшов чимало труднощів. Я ж не лише пересидів, а тренувався і чомусь навчився", – розповів Бєсєдін в ефірі Трендець.

Нагадаємо, Бєсєдін, який провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти Мальме 28 листопада 2019-го, отримав дискваліфікацію на один рік. Термін дії санкції почався з 19 грудня минулого року – саме тоді форвард збірної України був відсторонений від футболу. Вже з наступного тижня Бєсєдін зможе тренуватися з Динамо.

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