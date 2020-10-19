"Сейчас на киевлян ожидает Лига чемпионов, группа, а я вернусь уже после. Думаю, если бы надо было усилить атаку – то купили бы футболиста, форварда.

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А так Вербич может сыграть нападающего, Супряга, Родригес. В такой ситуации можно делать ротацию, что-то пробовать", – сказал Беседин для Youtube-канала Трендец.

Напомним, Беседин, который провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме 28 ноября 2019-го, получил дисквалификацию

на один год. Уже со следующей недели Беседин сможет тренироваться с Динамо.

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