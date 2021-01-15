Після прибуття усі члени делегації отримали направлення пройти тест на коронавірус, після чого успішно його здали. Надалі на нашу команду очікує переїзд в готель, який займе близько години.

Динамо визначилося зі списком гравців на перший етап зборів – Луческу дав шанс найкращому бомбардиру команди U-21

Зазначимо, що збір в Об'єднаних Арабських Еміратах триватиме 10 днів – до 25 січня. Мірча Луческу взяв на перший етап тренувальних зборів 30 гравців. До списку потрапив нападник молодіжної команди Владислав Ванат, а ось Мохамед Кадірі, як і травмовані Костевич, Русин і Бурда, не полетів разом з "біло-синіми".

Нагадаємо, що Динамо планує провести в ОАЕ 3-4 спаринги. Два суперники киян вже відомі – варшавська Легія (18 січня) та солігорський Шахтар Романа Григорчука (21 січня).

Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори