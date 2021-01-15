По прибытии все члены делегации получили направление на прохождение теста на коронавирус, после чего успешно его сдали. В дальнейшем нашу команду ожидает переезд в отель, который займет около часа.

Динамо определилось со списком игроков на первый этап сборов – Луческу дал шанс лучшему бомбардиру команды U-21

Отметим, что сбор в Объединенных Арабских Эмиратах продлится 10 дней – до 25 января. Мирча Луческу взял на первый этап тренировочных сборов 30 игроков. В список попал нападающий молодежной команды Владислав Ванат, а вот Мохамед Кадири, как и травмированные Костевич, Русин и Бурда, не полетел вместе с "бело-синими".

Напомним, что Динамо планирует провести в ОАЭ 3-4 спарринги. Два соперника киевлян уже известны – варшавская Легия (18 января) и солигорский Шахтер Романа Григорчука (21 января).

Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори