Київське Динамо оновило домашній та виїзний комплект форми перед стартом нового сезону.

З нового сезону Динамо виступатиме у білій формі, до якого додались фігури блакитного кольору.

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В аналогічному стилі зроблена і виїзна форма – на темно-синій футболці тепер з'явились подібні візерунки також блакитного кольору.

Нагадаємо, технічним спонсором Динамо є New Balance, а побачити киян у новій ігровій формі можна вже незабаром – 1 серпня "біло-сині" розпочнуть участь у чемпіонаті України матчем проти Вереса.

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