"Я довго чекав цього моменту, оскільки вже місяць перебуваю в команді, встиг познайомитися із хлопцями та влитися в колектив, звик до тренувального процесу. Звичайно, радий, що підписав контракт з Динамо, перейшов в цей великий клуб. Буду робити все можливе, щоб допомагати команді в кожній грі і вигравати титули.

Кулач офіційно став гравцем Динамо

Тренер побачив мене на ділі і склав враження про мої можливості. Це добре, що я провів усі збори з командою в статусі потенційного новачка. Ще перед зборами ми розмовляли з Мірчею Луческу, і після цієї бесіди у мене була впевненість в тому, що зрештою все буде добре. Отримавши цей шанс, я просто не міг його не використати. Добре, що все так склалося, думаю, всі задоволені. Звичайно, було психологічно трохи важко, оскільки була присутня невизначеність, я не знав, що буде далі, але у підсумку це не завадило мені.

Вдалий минулий сезон? Напевно, я робив все правильно, адже забив стільки м'ячів і став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Звичайно, зробити цей крок мені дуже допомагали партнери всією командою. Тепер можна ставити перед собою навіть вищі цілі. Хочу допомагати Динамо і перевершити ті досягнення, які були в минулому сезоні.

Буду виступати під 28-м номером. Я перейшов до Динамо у 28 років, та й взагалі цей номер мені подобається, тому його і вибрав", – цитує Кулача офіційний сайт Динамо.

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