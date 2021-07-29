Киевское Динамо обновило домашний и выездной комплект формы перед стартом нового сезона.

С нового сезона Динамо будет выступать в белой форме, к которой добавились фигуры голубого цвета.

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В аналогичном стиле сделана и выездная форма – на темно-синей футболке теперь появились подобные узоры также голубого цвета.

Напомним, техническим спонсором Динамо является New Balance, а увидеть киевлян в новой игровой форме можно уже скоро – 1 августа "бело-синие" начнут участие в чемпионате Украины матчем против Вереса.

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