Динамо представило новую форму на сезон 2021/22 – оригинальный дизайн с новыми цветами
Киевское Динамо обновило домашний и выездной комплект формы перед стартом нового сезона.
С нового сезона Динамо будет выступать в белой форме, к которой добавились фигуры голубого цвета.
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В аналогичном стиле сделана и выездная форма – на темно-синей футболке теперь появились подобные узоры также голубого цвета.
Напомним, техническим спонсором Динамо является New Balance, а увидеть киевлян в новой игровой форме можно уже скоро – 1 августа "бело-синие" начнут участие в чемпионате Украины матчем против Вереса.
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