"Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му

"Футбол 24" обговорює жеребкування Ліги націй 2020/21 із легендарним екс-капітаном збірної України.

– Олеже Романовичу, як вам жеребкування Ліги націй для збірної України?

– Нормальний жереб. Збірна України зараз на дуже високому рівні, тож у цій групі всі команди рівні. Хто підійде до цього турніру у кращій формі і матиме більше везіння – той і виграє.

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– І все ж, кого ви ставите вище – Іспанію чи Німеччину?

– Та вони однакові. Як я вже сказав, хто буде у кращій формі – той і виграє. Футболісти – це ж не роботи, а живі люди. Хтось погано почувається, у когось поганий настрій, відчуває втому після великої кількості серйозних матчів – це буде вирішальним фактором. Три гравці вилетіли з команди – все, вже не та гра йде.

– На що може розраховувати збірна України? Боротьба за збереження місця в елітному дивізіоні, чи замахнемося на більше?

– Я думаю, що можемо поборотися за перше-друге місце. Чому ні? Наша збірна зараз перебуває на найвищому рівні – такому самому, як Іспанія, Німеччина, Франція чи Португалія. А Португалію ми ж обіграли, правильно?

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– Ви маєте досвід матчів проти Німеччини. Зокрема, у 2001-му протистояли Бундестіму у стикових матчах за право виступити на ЧС-2002. Які спогади залишилися?

– Тоді була відчутна різниця у класі. Німеччина перебувала на дуже високому рівні, і нам довелося важко. У Києві ми зіграли з ними достойно. А у Дортмунді я травмувався вже на 15-ій чи 20-ій хвилині матчу. Відчув спазм у стегні – і все. Та й атмосфера на стадіоні була шаленою, суперники відчували неймовірний підйом.

– Мабуть, у тій збірній Німеччини було навіть більше зірок, ніж зараз…

– Раніше окремі футболісти кожної команди, по 2-3 осіб, дуже виділялися. Це були справжні зірки. Теперішні гравці – високого рівня, але "під одну лінію". Майже всі – однакові. Що в захисті хороші футболісти, що в півзахисті, що в атаці.

– Як вам формат Ліги націй? Класичних товариських матчів стало значно менше…

– Я вважаю, що такі зміни – позитивні. Товариські матчі віджили своє. Чому? Бо товариські матчі ніхто ніколи серйозно не грає. Є небезпека отримати травму.

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Наприклад, є футболіст із чемпіонату Англії, у якого важливі матчі – через кожні три дні. І от він їде у збірну на спаринг – та гра йому взагалі не потрібна. Відповідно, ставиться до такого матчу, як до тренування, грає дуже обережно, не викладається. А от Ліга націй – це вже інша справа. Серйозний турнір, де кожен має свої завдання.

– Популярна тема – ймовірний відхід Шевченка зі збірної після Євро-2020. Осінні матчі проти трьох топових національних команд – вагомий аргумент, щоб залишитися?

– Ви про це запитайте в Андрія Миколайовича – куди він піде і що буде робити. Моя думка – то є моя думка. Можемо про це говорити тільки після того, як буде прийняте конкретне рішення.

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