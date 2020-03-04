toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
ЛІГА НАЦІЙ ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО - КОЛОС ШАХТАР - СК ДНІПРО-1

"Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му

12:30 1509 Читать на русском
"Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му
Олег Лужний / Getty images
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює жеребкування Ліги націй 2020/21 із легендарним екс-капітаном збірної України.

– Олеже Романовичу, як вам жеребкування Ліги націй для збірної України?

– Нормальний жереб. Збірна України зараз на дуже високому рівні, тож у цій групі всі команди рівні. Хто підійде до цього турніру у кращій формі і матиме більше везіння – той і виграє.

Збірна України дізналася календар матчів у Лізі націй 2020/21

– І все ж, кого ви ставите вище – Іспанію чи Німеччину?

– Та вони однакові. Як я вже сказав, хто буде у кращій формі – той і виграє. Футболісти – це ж не роботи, а живі люди. Хтось погано почувається, у когось поганий настрій, відчуває втому після великої кількості серйозних матчів – це буде вирішальним фактором. Три гравці вилетіли з команди – все, вже не та гра йде.

– На що може розраховувати збірна України? Боротьба за збереження місця в елітному дивізіоні, чи замахнемося на більше?

– Я думаю, що можемо поборотися за перше-друге місце. Чому ні? Наша збірна зараз перебуває на найвищому рівні – такому самому, як Іспанія, Німеччина, Франція чи Португалія. А Португалію ми ж обіграли, правильно?

"Це будуть красиві матчі": у таборі збірної Іспанії хвалять команду Шевченка після жеребкування Ліги націй

– Ви маєте досвід матчів проти Німеччини. Зокрема, у 2001-му протистояли Бундестіму у стикових матчах за право виступити на ЧС-2002. Які спогади залишилися?

– Тоді була відчутна різниця у класі. Німеччина перебувала на дуже високому рівні, і нам довелося важко. У Києві ми зіграли з ними достойно. А у Дортмунді я травмувався вже на 15-ій чи 20-ій хвилині матчу. Відчув спазм у стегні – і все. Та й атмосфера на стадіоні була шаленою, суперники відчували неймовірний підйом.

– Мабуть, у тій збірній Німеччини було навіть більше зірок, ніж зараз…

– Раніше окремі футболісти кожної команди, по 2-3 осіб, дуже виділялися. Це були справжні зірки. Теперішні гравці – високого рівня, але "під одну лінію". Майже всі – однакові. Що в захисті хороші футболісти, що в півзахисті, що в атаці.

– Як вам формат Ліги націй? Класичних товариських матчів стало значно менше…

– Я вважаю, що такі зміни – позитивні. Товариські матчі віджили своє. Чому? Бо товариські матчі ніхто ніколи серйозно не грає. Є небезпека отримати травму.

Результати жеребкування Ліги націй-2020/21 – важка група для України, багато цікавих квартетів

Наприклад, є футболіст із чемпіонату Англії, у якого важливі матчі – через кожні три дні. І от він їде у збірну на спаринг – та гра йому взагалі не потрібна. Відповідно, ставиться до такого матчу, як до тренування, грає дуже обережно, не викладається. А от Ліга націй – це вже інша справа. Серйозний турнір, де кожен має свої завдання.

– Популярна тема – ймовірний відхід Шевченка зі збірної після Євро-2020. Осінні матчі проти трьох топових національних команд – вагомий аргумент, щоб залишитися?

– Ви про це запитайте в Андрія Миколайовича – куди він піде і що буде робити. Моя думка – то є моя думка. Можемо про це говорити тільки після того, як буде прийняте конкретне рішення.

Сторінка автора у Facebook

"Збирався у "Ліверпуль", але не зміг відмовити Лобановському". Олег Лужний – про життя та кар’єру, проблеми "Карпат" і війну з Росією

blog_ava
Циганик: Безперечно, у збірній України будуть новачки
06:30
2266
Теги
Андрій Шевченко Андрій Шевченко Ліга націй Думка експерта Португалія Португалія Іспанія Іспанія Швейцарія Швейцарія Німеччина Німеччина Україна Україна Збірна України Олег Лужний Статті Головне Олег Бабій
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
9
хв
Маріуполь
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук