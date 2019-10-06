Динамо повторило своє вражаюче досягнення десятирічної давнини – тоді команду очолював ще Сьомін

Динамо відзначилося одним вкрай цікавим статистичним досягненням у матчі 10 туру УПЛ проти Колоса (4:0).

Кияни вшосте поспіль змогли втримати свої ворота сухими. Востаннє таке траплялося у сезоні 2008/09, коли команду очолював Юрій Сьомін, інформує Динамомания.

Колос – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд скандального матчу із суперечливими рішеннями арбітра

Поточна суха серія столичного гранда:

Динамо – Мальме – 1:0

Ворскла – Динамо – 0:5

Маріуполь – Динамо – 0:1

Динамо – СК Дніпро-1 – 2:0

Лугано – Динамо – 0:0

Колос – Динамо – 0:4

Вартий уваги той факт, що чотири з шести матчів з цього переліку підопічні Олексія Михайличенка провели на виїзді. До слова, у серії Сьоміна був такий самий розподіл ігор – два вдома і чотири у чужих стінах.

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