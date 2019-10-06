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Динамо повторило своє вражаюче досягнення десятирічної давнини – тоді команду очолював ще Сьомін

23:03 214 Читать на русском
Динамо повторило своє вражаюче досягнення десятирічної давнини – тоді команду очолював ще Сьомін
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Динамо відзначилося одним вкрай цікавим статистичним досягненням у матчі 10 туру УПЛ проти Колоса (4:0).

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

Кияни вшосте поспіль змогли втримати свої ворота сухими. Востаннє таке траплялося у сезоні 2008/09, коли команду очолював Юрій Сьомін, інформує Динамомания.

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Поточна суха серія столичного гранда:

Динамо – Мальме – 1:0
Ворскла – Динамо – 0:5
Маріуполь – Динамо – 0:1
Динамо – СК Дніпро-1 – 2:0
Лугано – Динамо – 0:0
Колос – Динамо – 0:4

Вартий уваги той факт, що чотири з шести матчів з цього переліку підопічні Олексія Михайличенка провели на виїзді. До слова, у серії Сьоміна був такий самий розподіл ігор – два вдома і чотири у чужих стінах.

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Теги
Колос - Динамо Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Юрій Сьомін Юрій Сьомін
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