Динамо повторило свое впечатляющее достижение десятилетней давности – тогда команду возглавлял еще Семин

Динамо отметилось одним крайне интересным статистическим достижением в матче 10 тура УПЛ против Колоса (4:0).

Киевляне в шестой раз подряд смогли удержать свои ворота сухими. Последний раз такое случалось в сезоне 2008/09, когда команду возглавлял Юрий Семин, информирует Динамомания.

Колос – Динамо – 0:4 – видео голов и обзор скандального матча с противоречивыми решениями арбитра

Текущая сухая серия столичного гранда:

Динамо – Мальме – 1:0

Ворскла – Динамо – 0:5

Мариуполь – Динамо – 0:1

Динамо – СК Днепр-1 – 2:0

Лугано – Динамо – 0:0

Колос – Динамо – 0:4

Заслуживает внимания тот факт, что четыре из шести матчей этого перечня подопечные Алексея Михайличенко провели на выезде. К слову, в серии Семина было такое же распределение игр – две дома и четыре в чужих стенах.

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