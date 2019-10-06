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Динамо повторило свое впечатляющее достижение десятилетней давности – тогда команду возглавлял еще Семин

6 октября 23:05 101 Читати українською
Динамо повторило свое впечатляющее достижение десятилетней давности – тогда команду возглавлял еще Семин
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Динамо отметилось одним крайне интересным статистическим достижением в матче 10 тура УПЛ против Колоса (4:0).

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

Киевляне в шестой раз подряд смогли удержать свои ворота сухими. Последний раз такое случалось в сезоне 2008/09, когда команду возглавлял Юрий Семин, информирует Динамомания.

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Текущая сухая серия столичного гранда:

Динамо – Мальме – 1:0
Ворскла – Динамо – 0:5
Мариуполь – Динамо – 0:1
Динамо – СК Днепр-1 – 2:0
Лугано – Динамо – 0:0
Колос – Динамо – 0:4

Заслуживает внимания тот факт, что четыре из шести матчей этого перечня подопечные Алексея Михайличенко провели на выезде. К слову, в серии Семина было такое же распределение игр – две дома и четыре в чужих стенах.

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Колос - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Юрий Семин Юрий Семин
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