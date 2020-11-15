Нагадаємо, перед поєдинком Ліги націй Україна – Німеччина у таборі "синьо-жовтих" виявили 5 позитивних випадків COVID-19. Серед них два гравці Динамо – Сергій Сидорчук та Віктор Циганков. Вночі київський клуб організував спеціальний авіарейс, який доставив до Києва футболістів Динамо та менеджера збірної України Вадима Комардіна.

ТК "Футбол 1" повідомив, що УАФ організує повернення футболістів в Україну, на що Динамо відреагувало шляхом опублікування заяви на адресу мовника.

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"ФК Динамо (Київ) висловлює повагу та інформує, що у ваших випусках новин міститься неправдива інформація стосовно повернення з Німеччини гравців національної збірної, які захворіли на COVID-19.

Зокрема йдеться про те, що нібито Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та менеджер збірної Вадим Комардін за сприяння УАФ будуть відправлені до Києва чартерним рейсом у неділю, 15 листопада.

Насправді названі особи вже давно перебувають вдома, бо прибули до Борисполя ще вночі іноземним бортом, який було організовано керівництвом клубу. Про це вчора пізно увечері повідомив офіційний сайт ФК Динамо.

Звертаємо увагу на цю прикру помилку, яка виникла з вини УАФ, і пропонуємо подати цю інформацію в ефір у коректній редакції. Сподіваємося на плідну співпрацю в інформаційному супроводженні виступів гравців національної збірної єдиною командою", – йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті "біло-синіх".

Зауважимо, попри серйозні кадрові проблеми Андрій Шевченко не планує викликати нових гравців на вирішальний поєдинок Ліги націй проти Швейцарії.

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