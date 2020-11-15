Тренерський штаб "синьо-жовтих" під час занять в Німеччині поділив команду на дві групи, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Перша – 10 польових гравців, які вийшли у основі на матч з німцями. Їм запропонували аеробне навантаження для покращення кровообігу з подальшим виведенням молочної кислоти з м’язів. У цій групі займалися і Маліновський із Зінченком, які зазнали пошкоджень (в Олександра – забій м’язу стегна, у Руслана – пубальгія). Навіть потенційна втрата лідерів не змусила Шевченка довикликати в збірну нових гравців. Натомість друга група із семи футболістів, які або не брали вчора участі в матчі, або вийшли на заміну, провела інтенсивне тренування під керівництвом тренерського штабу, який має на меті вирівняти функціональне навантаження для всієї команди.

Нагадаємо, поєдинок Швейцарія – Україна відбудеться 17 листопада. "Наті" влаштує лише перемога з рахунком 1:0, 2:1 або більшою різницею.

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