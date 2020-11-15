Напомним, перед поединком Лиги наций Украина – Германия в лагере "сине-желтых" обнаружили 5 положительных случаев COVID-19. Среди них два игрока Динамо – Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков. Ночью киевский клуб организовал специальный авиарейс, который доставил в Киев футболистов Динамо и менеджера сборной Украины Вадима Комардина.

ТК "Футбол 1" сообщил, что УАФ организует возвращение футболистов в Украину, на что Динамо отреагировало путем опубликования заявления в адрес вещателя.

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"ФК Динамо (Киев) выражает уважение и информирует, что в ваших выпусках новостей содержится ложная информация относительно возвращения из Германии игроков национальной сборной, заболевших COVID-19.

В частности речь идет о том, что якобы Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин при содействии УАФ будут отправлены в Киев чартерным рейсом в воскресенье, 15 ноября.

На самом деле названные лица уже давно находятся дома, потому что прибыли в Борисполь еще ночью иностранным бортом, который был организован руководством клуба. Об этом вчера поздно вечером сообщил официальный сайт ФК Динамо.

Обращаем внимание на эту досадную ошибку, которая возникла по вине УАФ, и предлагаем подать эту информацию в эфир в корректной редакции. Надеемся на плодотворное сотрудничество в информационном сопровождении выступлений игроков национальной сборной единой командой", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "бело-синих".

Заметим, несмотря на серьезные кадровые проблемы, Андрей Шевченко не планирует вызывать новых игроков на решающий поединок Лиги наций против Швейцарии.

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