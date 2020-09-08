Захиснику Динамо Микиті Бурді доведеться лягати під ніж цього тижня.

Операція 25-річного центрбека у Мюнхені запланована на середу (9 вересня), інформує офіційний сайт київського клубу.

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Сьогодні Бурда здав тест на коронавірус, результат якого стане відомим увечері. Якщо все буде гаразд, то німецькі лікарі зможуть провести операцію на ахіловому сухожиллі гравця Динамо.

Додамо, що Микита лише нещодавно відновився від іншого пошкодження, через яке пропустив майже рік. Реабілітація після нової операції може тривати близько 6 місяців.

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