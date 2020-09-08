Луческу зініціював реконструкцію клубної бази Динамо, – ЗМІ
Головний тренер Динамо Мірча Луческу прагне зробити підготовку команди якомога якіснішою та комфортнішою.
Столичний гранд задовольнить вимоги Містера щодо реконструкції клубної бази в Конча-Заспі, інформує Telegram-канал Динамо Киев Inside.
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"Незабаром закипить робота на заміській базі Динамо. Нове модне футбольне поле (газон зі штучним ворсом 50/50), новий, просторий, сучасний тренажерний зал. Такі зміни замовлені Мірчею Луческу. І прийняті до виконання", – йдеться в публікації.
Нагадаємо, Динамо зіграє свій наступний матч УПЛ 11 вересня – кияни прийматимуть Десну.
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